Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН

Предложение послать букет Зеленскому поступило от постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена ранее в ходе Совета. Он, в частности, рассказал, что "в немецкой дипломатии, когда вы учитесь тому, как вести дела со страной, с которой, возможно, сложные отношения, когда есть президент, с которым у вас не очень хорошо, и когда есть новичок, новый президент, неопытный, вы посылаете ему, так сказать, риторические цветы".

Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.

В минувшую среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , отвечая на вопрос, готова ли Россия вести переговоры с Зеленским и в каком формате, сказал, что в Кремле усматривают много белых пятен в плане понимания подходов избранного президентом Украины Владимира Зеленского к основополагающим вопросам отношений с РФ.