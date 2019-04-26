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Рано посылать цветы Зеленскому, считает постпред России при ООН 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Поздравлять победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского букетом цветов будет преждевременно, сначала надо понять его дальнейшие шаги, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза.
Предложение послать букет Зеленскому поступило от постпреда Германии при ООН Кристофа Хойсгена ранее в ходе Совета. Он, в частности, рассказал, что "в немецкой дипломатии, когда вы учитесь тому, как вести дела со страной, с которой, возможно, сложные отношения, когда есть президент, с которым у вас не очень хорошо, и когда есть новичок, новый президент, неопытный, вы посылаете ему, так сказать, риторические цветы".
Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано, Сигналы, которые исходят от Зеленского, пока противоречивые.
В минувшую среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия вести переговоры с Зеленским и в каком формате, сказал, что в Кремле усматривают много белых пятен в плане понимания подходов избранного президентом Украины Владимира Зеленского к основополагающим вопросам отношений с РФ.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.
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Политика , Дмитрий Песков , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Василий Небензя , ООН , Германия
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