Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы 

RT на русском 54 минуты назад
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой области не представляет угрозы миру и безопасности.
Он отметил, что указ не является кому-то сигналом и ни к чем не приурочен.
«Нет никаких оснований для утверждений, что указ президента России был якобы приурочен к какому-то событию или является неким сигналом для кого-то», — сказал Небензя.
По его словам, у жителей Донбасса существует высокая потребность в гражданстве России из-за невыносимых жизненных условий, в которые их поставил Киев.
RT ведёт прямую трансляцию заседания Совбеза.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.
В Пенсионном фонде России заявили, что жители самопровозглашённых республик Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на пенсии от ПФР, только если переедут на место жительства на территорию России.
RT на русском: последние новости
В МИД России отреагировали на осквернение советского памятника в Вене Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни Южнокорейский посол заявил о возможном визите Путина в Южную Корею до конца 2019 года
Комментарии69
Политика , Видео , Василий Небензя , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Донецк — это Украина»: США возмущены решением РФ156
Паспорта в ДНР: Украина передумала «наказывать» Россию148
Ситуация критическая: Названы жертвы ЧП в ЛНР1
В реанимации скончался избитый приемной мамой ребенок
Роскосмос лицензирует полёты к звёздам и Луне2
Видео
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона
Шоу-бизнес
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Общество
Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса
Политика
Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии
Шоу-бизнес Статьи
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского
Политика
В США сошёл с рельсов поезд с этанолом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение