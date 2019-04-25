Капитан первого ранга оценил поручение Путина по поводу кортиков

«Если бы я не верил в успех своего предложения, я бы не суетился и не задавал бы эти вопросы на встрече с Путиным», — признался газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга Сергей Горбачев.

Так он прокомментировал решение президента рассмотреть вопрос об упрощении порядка хранения и ношения кортиков, о чем ранее Путина просил офицер.

«Некоторые обвиняют меня в том, что мои вопросы несерьезны. Но на самом деле речь идет не о кортике, а о традициях, — традициях, которые предаются забвению и попираются», — рассказал капитан первого ранга, председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев.

Он напомнил, что лично задавал вопрос главе государства на тему кортиков уже второй раз, когда 18 марта выступал на встрече Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя (первый раз был в 2015 году на ежегодной пресс-конференции Путина).

Горбачев напомнил, что проблема кортиков решается с конца 2015 года.

«Указание президента было выполнено с точки зрения документов, правовой базы и так далее, — отметил капитан. — На это ушло два с половиной года, поскольку окончательно вопрос был закрыт только в июне 2018-го. Тем не менее, вопрос был решен так, что на практике он не работает».

Однако офицер выразил надежду, что теперь, после встречи Путина с общественностью 18 марта, по итогам которой появилось поручение правительству и Росгвардии, «все-таки удастся справиться с этой проблемой кортиков. „Где мы — там победа. Где мы — там Россия“, — подытожил капитан.

Горбачев также отметил, что во время встречи Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя царила „самая доброжелательная и как всегда интересная“ атмосфера.

»Лично я в очередной раз убедился, что у нашей страны есть великолепный национальный лидер, который мгновенно реагирует на любую тему, отвечает на любой поставленный вопрос совершенно спокойно, рассудительно и аргументировано», — отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2015 года Владимир Путин заявил, что «кортики офицерам надо вернуть». Этими словами он завершил тогда свою ежегодную большую пресс-конференцию в ответ на вопрос капитана первого ранга Горбачева, который рассказал, что в последние годы у увольняющихся из рядов ВМФ офицеров забирают кортики. Традиция оставаться с кортиком после ухода со службы существовала в России со времен Петра I, но была отменена в 2013 году.

Как сообщила в четверг газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин по итогам встречи с общественностью Крыма 18 марта поручил правительству представить серию предложений, связанных с решением проблем жителей полуострова. Так, например, правительству и Росгвардии поручено к 15 июня рассмотреть вопрос об упрощении порядка хранения и ношения кортиков и представить соответствующие предложения.