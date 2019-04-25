Глава Хакасии Коновалов утвердил 400-процетную надбавку к своему должностному окладу

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов утвердил надбавку в размере 400% от оклада себе и членам правительства региона в связи с «особыми условиями труда», пишет ИА «АИС».

Соответствующее постановление правительства Хакасии, подписанное Коноваловым, опубликовано 25 апреля на официальном сайте регионального кабмина.

«Установить лицам, замещающим государственные должности Республики Хакасия (за исключением лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в Верховном Совете Республики Хакасия) и Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия (далее — лица, замещающие государственные должности) размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия», — говорится в постановлении.

Ранее главе Хакасии и членам правительства полагалась надбавка к должностному окладу не более 100%.

Валентин Коновалов возглавляет регион с ноября 2018 года. В январе постпред республики в Москве Юлия Исмагилова получила премию в размере 500% от своего месячного содержания, проработав на посту всего две недели.