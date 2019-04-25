Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Хакасии Коновалов утвердил 400-процетную надбавку к своему должностному окладу 

Рамблер + ещё 1 20 часов назад
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов утвердил надбавку в размере 400% от оклада себе и членам правительства региона в связи с «особыми условиями труда», пишет ИА «АИС».
Соответствующее постановление правительства Хакасии, подписанное Коноваловым, опубликовано 25 апреля на официальном сайте регионального кабмина.
«Установить лицам, замещающим государственные должности Республики Хакасия (за исключением лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в Верховном Совете Республики Хакасия) и Главе Республики Хакасия — Председателю Правительства Республики Хакасия (далее — лица, замещающие государственные должности) размер надбавки к должностному окладу за особые условия труда до четырехкратного размера денежного содержания по соответствующей государственной должности Республики Хакасия», — говорится в постановлении.
Ранее главе Хакасии и членам правительства полагалась надбавка к должностному окладу не более 100%.
Валентин Коновалов возглавляет регион с ноября 2018 года. В январе постпред республики в Москве Юлия Исмагилова получила премию в размере 500% от своего месячного содержания, проработав на посту всего две недели.
Комментарии70
Политика , Видео , Другое , Республика Хакасия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина в предвкушении: ЦИК объявит итоги выборов49
Американское правосудие: Бутиной вынесли приговор64
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России360
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России75
Теракт продолжается? Новые взрывы на Шри-Ланке3
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение