Крым готов при необходимости начать поставки электроэнергии на Украину, заявил член комитета Госдумы по энергетики от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее компания "Крымэнерго" сообщила, что крымская энергосистема успешно прошла испытание работы в изолированном режиме без энергомоста из Кубани. Все запланированные энергетиками цели достигнуты. Мероприятия выполнялись для проверки работы собственной новой генерации полуострова — Таврической и Балаклавской ТЭС.
"Наступило время, когда Крым готов поставлять электроэнергию не только на материковую часть Российской Федерации, но и соседнему государству. Крымчане не злопамятные люди. Поэтому, если на Украине возникнет нештатная ситуация и непредвиденные обстоятельства, то Крым готов обратиться к нашему президенту по вопросу оказания помощи соседней стране. У Крыма достаточно энергоресурсов и энергомощности, чтобы поделиться с братским народом", — сказал РИА Новости Шеремет.
При этом депутат подчеркнул, что динамичное развитие полуострова в перспективе потребует дополнительной генерации.
"Крым будет и дальше наращивать свои энергетические мощности, достраивая новые энергоблоки", — подчеркнул Шеремет.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".