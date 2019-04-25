Крым готов помочь Украине поставками электроэнергии — депутат ГД

Ранее компания "Крымэнерго" сообщила, что крымская энергосистема успешно прошла испытание работы в изолированном режиме без энергомоста из Кубани. Все запланированные энергетиками цели достигнуты. Мероприятия выполнялись для проверки работы собственной новой генерации полуострова — Таврической и Балаклавской ТЭС.

"Наступило время, когда Крым готов поставлять электроэнергию не только на материковую часть Российской Федерации, но и соседнему государству. Крымчане не злопамятные люди. Поэтому, если на Украине возникнет нештатная ситуация и непредвиденные обстоятельства, то Крым готов обратиться к нашему президенту по вопросу оказания помощи соседней стране. У Крыма достаточно энергоресурсов и энергомощности, чтобы поделиться с братским народом", — сказал РИА Новости Шеремет.

При этом депутат подчеркнул, что динамичное развитие полуострова в перспективе потребует дополнительной генерации.

"Крым будет и дальше наращивать свои энергетические мощности, достраивая новые энергоблоки", — подчеркнул Шеремет.