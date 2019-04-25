«Он себя не жалел»: Путин вспомнил Собчака

Об этом говорится в документальном фильме «Путин» Андрея Кондрашова , сообщает «МК».

Президент пояснил, что в то время была развернута масштабная кампания по очернению бывшего градоначальника Санкт-Петербурга, а сам Собчак был болен, и нападки могли «унести его в могилу раньше времени».

«Он себя не жалел, не дорожил ни своей карьерой, ни своим здоровьем», — рассказал Путин.

По его словам, Анатолий Собчак был человеком ярким и неординарным.

В 1997 году Анатолий Собчак уехал во Францию на лечение. Вернуться в Россию он смог лишь в 1999 году.