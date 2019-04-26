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Ким Чен Ын прибыл на встречу с главой Приморья 

РИА Новости + ещё 6 48 минут назад
Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в ресторан "Лесная заимка" в пригороде Владивостока для встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На встрече, как сообщалось ранее, будет присутствовать ряд представителей компаний края.
В свою очередь, в ресторане ранее рассказали, что он будет закрыт на спецобслуживание до 16.00 (9.00 мск).
Как передает корреспондент РИА Новости, к ресторану подъехал кортеж в сопровождении охраны. Полицейские стоят за несколько километров до ресторана и запрещают парковаться и останавливаться вдоль трассы. Около ресторана стоят несколько машин с полицейскими. Они не пускают никого на территорию, объясняя это тем, что заведение закрыто на спецобслуживание.
Поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока в среду вечером. После этого кортеж северокорейского лидера отправился на остров Русский. В четверг в кампусе ДВФУ прошла первая встреча лидеров РФ и КНДР.
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Политика , Видео , Чен Ким , Олег Кожемяко , РИА Новости , Владивосток , КНДР
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