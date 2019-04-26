Ким Чен Ын прибыл на встречу с главой Приморья

На встрече, как сообщалось ранее, будет присутствовать ряд представителей компаний края.

В свою очередь, в ресторане ранее рассказали, что он будет закрыт на спецобслуживание до 16.00 (9.00 мск).

Как передает корреспондент РИА Новости, к ресторану подъехал кортеж в сопровождении охраны. Полицейские стоят за несколько километров до ресторана и запрещают парковаться и останавливаться вдоль трассы. Около ресторана стоят несколько машин с полицейскими. Они не пускают никого на территорию, объясняя это тем, что заведение закрыто на спецобслуживание.

Поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока в среду вечером. После этого кортеж северокорейского лидера отправился на остров Русский. В четверг в кампусе ДВФУ прошла первая встреча лидеров РФ и КНДР.