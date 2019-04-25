У лидеров России и КНДР была живая дискуссия, считает эксперт

"Во-первых, обращает на себя внимание, что лидеры проговорили в два раза дольше, чем положено. Это само по себе достаточно интересно, поскольку планировалось, что Путин и Ким Чен Ын будут разговаривать час, а они говорили два", — сказал РИА Новости Асмолов.

По его словам, это значит, что "там была живая дискуссия, а не церемониальное общение".

"Так же как в процессе общения сложились нормальные отношения Ким Чен Ына и Трампа, здесь, похоже, то же самое. Стороны вышли довольные друг другом, хотя изначально никаких заявлений и деклараций не планировалось", — отметил Асмолов.

Во-вторых, по его словам, если внимательно посмотреть на список делегаций с одной и другой стороны, то ясно, какие сферы двустороннего сотрудничества обсуждались.

"Например, это было на почве энергетического сотрудничества, но все упирается в санкции", — подчеркнул эксперт.

Российско-северокорейский саммит состоялся в четверг во Владивостоке на острове Русский на территории ДВФУ. Это была первая встреча Путина и Ким Чен Ына, который прибыл в РФ накануне на спецпоезде и в пятницу планирует вернуться обратно в КНДР. В прошлом году в Сингапуре и в начале нынешнего года в Ханое Ким Чен Ын встречался с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры США и КНДР утверждают, что у них прекрасные отношения.