У президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына сложились хорошие отношения, их переговоры во Владивостоке не были простым церемониальным общением, считает ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
"Во-первых, обращает на себя внимание, что лидеры проговорили в два раза дольше, чем положено. Это само по себе достаточно интересно, поскольку планировалось, что Путин и Ким Чен Ын будут разговаривать час, а они говорили два", — сказал РИА Новости Асмолов.
По его словам, это значит, что "там была живая дискуссия, а не церемониальное общение".
"Так же как в процессе общения сложились нормальные отношения Ким Чен Ына и Трампа, здесь, похоже, то же самое. Стороны вышли довольные друг другом, хотя изначально никаких заявлений и деклараций не планировалось", — отметил Асмолов.
Во-вторых, по его словам, если внимательно посмотреть на список делегаций с одной и другой стороны, то ясно, какие сферы двустороннего сотрудничества обсуждались.
"Например, это было на почве энергетического сотрудничества, но все упирается в санкции", — подчеркнул эксперт.
Российско-северокорейский саммит состоялся в четверг во Владивостоке на острове Русский на территории ДВФУ. Это была первая встреча Путина и Ким Чен Ына, который прибыл в РФ накануне на спецпоезде и в пятницу планирует вернуться обратно в КНДР. В прошлом году в Сингапуре и в начале нынешнего года в Ханое Ким Чен Ын встречался с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры США и КНДР утверждают, что у них прекрасные отношения.
Северная Корея находится под санкциями СБ ООН и ряда отдельных стран, в том числе США, за развитие ядерной и ракетной программ в последние годы. С 2018 года КНДР провозгласила путь на развитие экономики и дипломатию, ядерное оружие и ракеты больше не испытывала, но санкции никто пока не снял. Это парализует внешнеэкономические связи КНДР и межкорейские проекты.