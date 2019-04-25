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Париж продолжает дискриминацию российских СМИ, заявила Захарова 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Франция игнорирует призывы России к нормализации ситуации вокруг российских СМИ, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Официальный Париж игнорирует наши призывы к нормализации ситуации и продолжает политику ограничений и дискриминации российских СМИ", — сказала Захарова.
По ее словам, французские власти препятствуют деятельности российских журналистов во Франции.
"На сегодняшний день ни один из девяти работающих во Франции журналистов информационного агентства Sputnik так и не получил от МИД Франции пресс-карту — документ, подтверждающий статус аккредитованного корреспондента иностранного СМИ. Именно этот документ дает право на работу", — подчеркнула Захарова.
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Политика , В мире , Европа , Конфликты , Мария Захарова , МИД , ИА Sputnik , Франция
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