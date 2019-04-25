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В МИД РФ назвали причину упрощения получения гражданства РФ для жителей ЛНР и ДНР 

ТК «Звезда» 25 апреля 2019
Фото: ТАСС
Мария Захарова прокомментировала указ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи гражданства РФ жителям Донбасса.
Решение упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР принималось исходя из сегодняшних реалий. Об этом на брифинге заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
Дипломат также отметила, что де факто жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик стали россиянами, так как часть из них либо перебралась в Россию на время, либо проживает в нашей стране на постоянной основе.
«Я провожу большое количество встреч со студентами, представителями неправительственных организаций, я встречаюсь в рамках этих мероприятий с людьми, которые приехали из Донбасса и нашли здесь временный приют или которые живут здесь на постоянной основе», — добавила она.
В среду 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР в упрощенном порядке получить гражданство РФ. Как позже уточнили в МВД РФ, рассмотрение поданных заявлений будет проходить в Ростовской области. Там же и будут выдаваться российские паспорта. Причем жители Донбасса вправе получить гражданство РФ, не отказываясь от украинского.
В Киеве резко отреагировали на указ Владимира Путина. Украина обратилась в Совбез ООН из-за законопроекта.
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Политика , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , МВД
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