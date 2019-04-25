В МИД РФ назвали причину упрощения получения гражданства РФ для жителей ЛНР и ДНР

Решение упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР принималось исходя из сегодняшних реалий. Об этом на брифинге заявила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Дипломат также отметила, что де факто жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик стали россиянами, так как часть из них либо перебралась в Россию на время, либо проживает в нашей стране на постоянной основе.

«Я провожу большое количество встреч со студентами, представителями неправительственных организаций, я встречаюсь в рамках этих мероприятий с людьми, которые приехали из Донбасса и нашли здесь временный приют или которые живут здесь на постоянной основе», — добавила она.

В среду 24 апреля российский президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР в упрощенном порядке получить гражданство РФ. Как позже уточнили в МВД РФ , рассмотрение поданных заявлений будет проходить в Ростовской области. Там же и будут выдаваться российские паспорта. Причем жители Донбасса вправе получить гражданство РФ, не отказываясь от украинского.