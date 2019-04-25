В МИД призвали «здравомыслящих политиков» Венесуэлы не поддаваться на провокации

Как отмечается, это заявление сделано накануне майских акций протестов в Венесуэле.

"Радикальная оппозиция готовит новые масштабные акции, чтобы спровоцировать столкновения митингующих из разных лагерей… Мы призываем всех здравомыслящих политиков Венесуэлы…не поддаваться на провокации", — заявила Захарова.

Она добавила, что США буду рады любому варианту дестабилизации обстановки в стране, если в конечном счете это приведет к смене нынешнего правительства Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что США хотят сменить власть в Венесуэле руками Колумбии.