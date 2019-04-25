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В МИД призвали «здравомыслящих политиков» Венесуэлы не поддаваться на провокации 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает всех "здравомыслящих политиков" Венесуэлы не поддаваться на провокации. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, это заявление сделано накануне майских акций протестов в Венесуэле.
"Радикальная оппозиция готовит новые масштабные акции, чтобы спровоцировать столкновения митингующих из разных лагерей… Мы призываем всех здравомыслящих политиков Венесуэлы…не поддаваться на провокации", — заявила Захарова.
Она добавила, что США буду рады любому варианту дестабилизации обстановки в стране, если в конечном счете это приведет к смене нынешнего правительства Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что США хотят сменить власть в Венесуэле руками Колумбии.
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Политика , В мире , Конфликты , Мария Захарова , МИД , Венесуэла , Москва
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