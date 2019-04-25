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В Госдуме опровергли данные об отмене погон десантников 

РИА Новости + ещё 1 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, командовавший в свое время Воздушно-десантными войсками, усмотрел провокацию в сообщениях об отмене погон традиционного голубого цвета у десантников.
"Вообще все это больше похоже на какую-то провокацию. Могу сказать вам однозначно: бывших десантников не бывает. Как и то, что настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются", — прокомментировал Шаманов РИА Новости появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что курсанты Рязанского училища ВДВ якобы сорвали свои погоны в знак протеста против отмены традиционных погон.
Как заверил генерал-полковник, "абсолютно точно знаю, что никаких решений об отмене беретов и погон в ВДВ нет и не планируется".
"Все десантники, включая и курсантов, на повседневной и парадной форме продолжают носить на плечах легендарные погоны голубого цвета, голубые береты и тельняшки — прославленные символы гвардейских Воздушно-десантных войск. Все парадные расчеты ВДВ, которые сейчас готовятся к предстоящему Параду Победы во всех городах, пройдут в нашей исторической форме одежды", — сказал Шаманов.
Что же касается погон на полевой форме одежды, которая предназначена прежде всего для выполнения боевых задач, то, по словам парламентария, "они должны быть все однообразны у всех без исключения от генерала до рядового".
"Это вопрос сохранения жизней военнослужащих. Рязанское училище готовит не мишени для снайперов, а командиров, которые должны заботиться о безопасности своих подчиненных", — подчеркнул он.
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