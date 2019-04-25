В Госдуме опровергли данные об отмене погон десантников

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов , командовавший в свое время Воздушно-десантными войсками, усмотрел провокацию в сообщениях об отмене погон традиционного голубого цвета у десантников.

"Вообще все это больше похоже на какую-то провокацию. Могу сказать вам однозначно: бывших десантников не бывает. Как и то, что настоящие десантники никогда своими погонами не разбрасываются", — прокомментировал Шаманов РИА Новости появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что курсанты Рязанского училища ВДВ якобы сорвали свои погоны в знак протеста против отмены традиционных погон.

Как заверил генерал-полковник, "абсолютно точно знаю, что никаких решений об отмене беретов и погон в ВДВ нет и не планируется".

"Все десантники, включая и курсантов, на повседневной и парадной форме продолжают носить на плечах легендарные погоны голубого цвета, голубые береты и тельняшки — прославленные символы гвардейских Воздушно-десантных войск. Все парадные расчеты ВДВ, которые сейчас готовятся к предстоящему Параду Победы во всех городах, пройдут в нашей исторической форме одежды", — сказал Шаманов.

Что же касается погон на полевой форме одежды, которая предназначена прежде всего для выполнения боевых задач, то, по словам парламентария, "они должны быть все однообразны у всех без исключения от генерала до рядового".