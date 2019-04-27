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Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ 

RT на русском + ещё 9 6 часов назад
Фото: Reuters
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Соответствующие поручения даны по итогам форума «Национальные проекты — этап „реализация“, говорится в опубликованном на сайте кабмина сообщении.
В частности он поручил проанализировать практику регионов по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по „семейному графику“.
»Внесите в правительство Российской Федерации предложения по внесению изменений в законодательство… в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений», — указано в сообщении.
Также он поручил подготовить предложения по мониторингу доступности записи к врачам и сокращения сроков ожидания и приёма врачей медицинских организаций.
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