Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского о законе о госязыке на Украине.
Ранее Зеленский заявил, что после вступления в должность проведет тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Он также сказал, что единственным госязыком на Украине должен оставаться украинский, однако развивать его надо посредством стимулов, а не запретов и введения наказаний.
"Стимулировать путём создания стимулов. Хм… Не хотела расстраивать украинских граждан, но всё-таки расскажу им, что такое "стимул" и "стимулирование". Стимул — это в переводе с латыни (не является украинским языком) палка с острым металлическим наконечником, которой погоняли буйвола, запряженного в повозку. Конечно, буйволу никто ничего не запрещал и даже не наказывал, он делал всё сам, но от боли", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Парламент Украины принял в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом законопроектом не предусмотрены штрафы или иной вид наказания за общение на русском или ином языке, кроме украинского. Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать законопроект, как только он ему поступит.