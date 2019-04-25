Захарова прокомментировала слова Зеленского о госязыке на Украине

Ранее Зеленский заявил, что после вступления в должность проведет тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Он также сказал, что единственным госязыком на Украине должен оставаться украинский, однако развивать его надо посредством стимулов, а не запретов и введения наказаний.

"Стимулировать путём создания стимулов. Хм… Не хотела расстраивать украинских граждан, но всё-таки расскажу им, что такое "стимул" и "стимулирование". Стимул — это в переводе с латыни (не является украинским языком) палка с острым металлическим наконечником, которой погоняли буйвола, запряженного в повозку. Конечно, буйволу никто ничего не запрещал и даже не наказывал, он делал всё сам, но от боли", — написала Захарова на своей странице в Facebook.