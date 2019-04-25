Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова прокомментировала слова Зеленского о госязыке на Украине 

РИА Новости + ещё 1 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского о законе о госязыке на Украине.
Ранее Зеленский заявил, что после вступления в должность проведет тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Он также сказал, что единственным госязыком на Украине должен оставаться украинский, однако развивать его надо посредством стимулов, а не запретов и введения наказаний.
"Стимулировать путём создания стимулов. Хм… Не хотела расстраивать украинских граждан, но всё-таки расскажу им, что такое "стимул" и "стимулирование". Стимул — это в переводе с латыни (не является украинским языком) палка с острым металлическим наконечником, которой погоняли буйвола, запряженного в повозку. Конечно, буйволу никто ничего не запрещал и даже не наказывал, он делал всё сам, но от боли", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Парламент Украины принял в целом закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. При этом законопроектом не предусмотрены штрафы или иной вид наказания за общение на русском или ином языке, кроме украинского. Действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать законопроект, как только он ему поступит.
Последние новости
Умерла Элина Быстрицкая На Украине нашли способ "отомстить" России за паспорта на Донбассе Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
Комментарии1
Политика , В мире , Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Мария Захарова , МИД , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина в предвкушении: ЦИК объявит итоги выборов49
Американское правосудие: Бутиной вынесли приговор63
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России364
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России75
Теракт продолжается? Новые взрывы на Шри-Ланке3
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение