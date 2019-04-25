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Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Решение об упрощенном предоставлении гражданства жителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик носит гуманитарный характер, заявил президент России Владимир Путин.
Глава российского государства подчеркнул, что Россия далека от того, чтобы кого-то на Украине провоцировать, передает РИА «Новости».
Путин также выразил удивление попытками Киева вынести на голосование в ООН вопрос об упрощении получения российского гражданства жителями Донбасса.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения гражданства для жителей провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также был анонсирован выход еще одного указа по гражданству для выходцев из Донбасса.
Глава ДНР Денис Пушилин поручил профильным ведомствам разработать упрощенный механизм пересечения границы с Россией, чтобы облегчить жителям поездки за получением российских паспортов.
В Луганске и Донецке обрадовались решению Москвы, МИД Украины выразил решительный протест. Представители Киева пожаловались в СБ ООН, но в Москве заявили, что заблокируют решение Совбеза международной организации, если оно будет противоречить российским интересам.
Главный редактор телеканала RT и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян отметила, что разум и милосердие победили, и призвала не останавливаться, пока гражданство не получат все русские.
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Политика , Денис Пушилин , Маргарита Симоньян , Владимир Путин , МИД , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , ИА Sputnik , Russia Today
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