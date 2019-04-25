«Не вижу ничего необычного»: Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса

«В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?», — недоумевает президент, подчёркивая, что не видит в своей инициативе «ничего необычного».

По его словам, жители Донбасса изначально находятся в более затруднительном положении, чем представители других государств, поскольку «лишены элементарных человеческих прав».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что упрощением системы получения российских паспортов для жителей Донбасса Владимир Путин пытается «взять на понт» нового украинского президента Владимира Зеленского . По словам чиновника, инициатива призвана создать новые возможности для российского вмешательства, в том числе и военного. При этом Климкин признал, что ставки в вопросе обсуждения ситуации на Донбассе повышаются.

Владимир Путин подписал указ об упрощённой системе получения российских паспортов жителями Донбасса, согласно которому заявления от желающих будут приниматься в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, при этом рассматриваться они будут в течение трёх месяцев. Выдавать новые паспорта планируется в Ростовской области РФ.