Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не вижу ничего необычного»: Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса 

Рамблер 8 минут назад
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал негативную реакцию представителей украинского правительства на своё решение упростить систему выдачи российских паспортов для жителей Донбасса, сообщает РИА Новости. В пример лидер РФ привёл аналогичную схему оформления документов в Украине для граждан Польши, Венгрии и Румынии.
«В этой связи у меня возникает вопрос: а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?», — недоумевает президент, подчёркивая, что не видит в своей инициативе «ничего необычного».
По его словам, жители Донбасса изначально находятся в более затруднительном положении, чем представители других государств, поскольку «лишены элементарных человеческих прав».
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что упрощением системы получения российских паспортов для жителей Донбасса Владимир Путин пытается «взять на понт» нового украинского президента Владимира Зеленского. По словам чиновника, инициатива призвана создать новые возможности для российского вмешательства, в том числе и военного. При этом Климкин признал, что ставки в вопросе обсуждения ситуации на Донбассе повышаются.
Владимир Путин подписал указ об упрощённой системе получения российских паспортов жителями Донбасса, согласно которому заявления от желающих будут приниматься в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, при этом рассматриваться они будут в течение трёх месяцев. Выдавать новые паспорта планируется в Ростовской области РФ.
Комментарии162
Политика , Видео , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Правительство Украины , РИА Новости , Венгрия , Польша , Румыния
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу94
Конец истории? Что будет с русскими на Украине16
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине192
«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона262
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского268
Видео
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
«Лучший город Земли»: в Москве произошла массовая драка на битах и граблях
Происшествия
«Ну их всех в задницу»: Макаревич о запрете ввоза хамона
Шоу-бизнес
Сына Немцова затравили за позицию по Крыму
Общество
Путин объяснил решение о паспортах для жителей Донбасса
Политика
Тяжелые последствия: Макsим стало хуже после аварии
Шоу-бизнес Статьи
«Полный провал»: Путин о победе Зеленского
Политика
В США сошёл с рельсов поезд с этанолом
Происшествия В мире
В России начали раздавать «Георгиевские ленточки»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение