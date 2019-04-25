Путин заявил о силе кулачного права

«КНДР нужны гарантии безопасности и сохранения суверенитета для денуклеаризации и разоружения… Самое главное, нужно восстановить, и мы сегодня об этом говорили в ходе переговоров, восстановить силу международного права. Вернуться к ситуации, когда международное право, а не кулачное право определяют ситуацию в мире», — сказал Путин.

Так он ответил на вопрос о перспективах выстраивания отношений между Пхеньяном и Сеулом и денуклеризации полуострова. Путин также назвал северокорейского лидера интересным и содержательным собеседником.

Переговоры двух лидеров во Владивостоке длились около трех с половиной часов. Обе стороны положительно оценили встречу. Ким Чен Ына прибыл во Владивосток утром 24 апреля. Для него это первый государственный визит в Россию.