Россия поведала о планах США устроить революции

По его словам, США отрабатывают на Венесуэле технологию латиноамериканской цветной революции, и в скором времени она может быть применена в других странах. Об этом говорит в том числе тот факт, что «спонсируемая США никарагуанская оппозиция фактически срывает (…) диалог путем выдвижения заведомо неприемлемых требований», отметил Костюков.

При этом на Кубе американцы пытаются сменить власть, начав с экономического давления, добавил начальник ГРУ. Он подчеркнул, что Вашингтон не смотрит на нормы международного права и не учитывает все возможные негативные последствия, пытаясь взять Латинскую Америку под свой контроль. В итоге политика США — основная угроза безопасности в регионе, считает он.

Костюков также сообщил, что в Латинской Америке появились убежища и лагеря подготовки исламских террористов.

В феврале госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон хотел бы сменить власть не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе.