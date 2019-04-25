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Россия поведала о планах США устроить революции 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Jorge Sanz / Globallookpress.com
Вашингтон планирует в ближайшее время устроить революции на Кубе и в Никарагуа. Об этом заявил начальник Главного управления Генерального штаба ВС России (более известно под названием ГРУ) Игорь Костюков, передает «Интерфакс».
По его словам, США отрабатывают на Венесуэле технологию латиноамериканской цветной революции, и в скором времени она может быть применена в других странах. Об этом говорит в том числе тот факт, что «спонсируемая США никарагуанская оппозиция фактически срывает (…) диалог путем выдвижения заведомо неприемлемых требований», отметил Костюков.
При этом на Кубе американцы пытаются сменить власть, начав с экономического давления, добавил начальник ГРУ. Он подчеркнул, что Вашингтон не смотрит на нормы международного права и не учитывает все возможные негативные последствия, пытаясь взять Латинскую Америку под свой контроль. В итоге политика США — основная угроза безопасности в регионе, считает он.
Костюков также сообщил, что в Латинской Америке появились убежища и лагеря подготовки исламских террористов.
В феврале госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон хотел бы сменить власть не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе.
23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. США сразу и открыто поддержали его. Москва осталась на стороне избранного главы государства Николаса Мадуро, обвинив Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела другого государства.
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Политика , В мире , США , Николас Мадуро , Генштаб , ГРУ , Интерфакс , Венесуэла , Куба , Никарагуа
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