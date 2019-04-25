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«Это не диалог»: Путин обвинил Киев в попытках «нагнуть» Донбасс 

Рамблер + ещё 3 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское правительство не пытается урегулировать ситуацию на Донбассе путём выстраивания мирного диалога, сообщает РИА Новости. Вместо этого Киев пытается воздействовать на людей путём «силовых акций».
«Это не стремление к решению вопроса путем диалога с людьми, которые проживают на этих территориях. Все попытки так или иначе нагнуть, наклонить с помощью каких-то силовых акций», — подчеркнул Путин.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что упрощением системы получения российских паспортов для жителей Донбасса Владимир Путин пытается «взять на понт» нового украинского президента Владимира Зеленского. По словам чиновника, инициатива призвана создать новые возможности для российского вмешательства, в том числе и военного. При этом Климкин признал, что ставки в вопросе обсуждения ситуации на Донбассе повышаются.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённой системе получения российских паспортов жителями Донбасса, согласно которому заявления от желающих будут приниматься в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, при этом рассматриваться они будут в течение трёх месяцев. Выдавать новые паспорта планируется в Ростовской области РФ.
Комментарии1
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Правительство Украины , РИА Новости
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