«Уверенность в каком-то будущем». Что жители ДНР и ЛНР думают о российском гражданстве?

Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины

Прием заявлений жителей Донбасса, планирующих получить российский паспорт, будет проходить в Ростовской области . Там же эти заявления будут рассматривать. Для этого созданы все условия, сообщили «Интерфаксу» в МВД России

Жители ДНР и ЛНР смогут при желании получить также российский загранпаспорт. Они вправе запросить российское гражданство без отказа от украинского, уточнили в министерстве.

О том, как готовятся в Ростовской области к выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, рассказала политический обозреватель портала «Блокнот Ростов» Елена Романова

«Пока известно о том, что МВД предприняло массовую реорганизацию, оборудовало новый большой централизованный пункт в миграционной службе. Когда в 2014 году Ростовская область столкнулась с этой проблемой, то во всех районах возникали большие очереди. Область оказалась не готова к такому наплыву, и создавалась определенная напряженность. Две недели назад пришла информация о том, что в Ростовской области пройдут большие семинары для сотрудников миграционной службы. Говорят, что он уже оборудован, там создана электронная очередь. Когда в 2014 я делала сюжеты о прибывающих с востока Украины беженцах, это была самая главная проблема: людям приходилось вставать в пять-шесть часов, чтобы занять очередь и попасть к нужному специалисту».

24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. На рассмотрение соответствующих заявлений отводится не более трех месяцев.

Российский президент объяснил выдачу российских паспортов жителям Донбасса заботой о правах человека. По его словам, у Москвы «нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти, но ситуация, при которой люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав, уже переходит границы с точки зрения прав человека». «Это вопрос чисто гуманитарного характера», — сказал Владимир Путин.

Business FM спросила у жителей ДНР и ЛНР, что они думают о российском гражданстве. Александр из Донецка паспорт получать планирует:

«Получать буду, у меня уже паспорт ДНР есть, вроде бы разговор был, что сначала должны получать те, у кого есть паспорта ДНР и ЛНР. Для чего? Пока что сложно сказать, может, для спокойствия, какой-то уверенности в каком-то будущем. Пока мы ЛНР-ДНР, никем не признаны и никому не нужные, а так вроде граждане большой страны. Я, допустим, в Украину выехать не могу по определенным причинам. Украинский паспорт у меня закончился по истечении 45 лет, я новый украинский документ получить не могу, получил паспорт ДНР. По этому паспорту я хотя бы в Россию могу выехать, родственники в России у нас есть. А так были заперты в четырех стенах, никуда, ни влево, ни вправо. Новый документ получить не можем, старый уже недействителен».

Жительница Макеевки Антонина также настроена положительно:

«Просто надоело болтаться в середине, ни туда, ни сюда. Так что, если будут давать, я получу. Если будет все так, как у них, я так думаю, тогда нас признают, раз нам паспорта выдают».

Вот что говорит Ирина из Ирина из Краматорска:

— Мы об этом еще пока ничего не слышали, что упростилось настолько.

— Вы бы хотели, например, получить российский паспорт?

— Да, конечно, будет удобно.

Житель Луганска Рамиль оценивает возможность получить российский паспорт в упрощенном порядке с политической точки зрения:

«Неопределенный статус жителей республик, наверное, во многом мог подталкивать на какие-то слишком радикальные меры в отношении них. Теперь же, когда часть жителей республики почти гарантированно может получит паспорт РФ, возможно, агрессия со стороны Украины тоже будет трактоваться как агрессия в отношении гражданам Российской Федерации, возможно, это станет в определенной степени сдерживающим фактором. Что касается меня, скорее всего, да, я планирую получить паспорт Российской Федерации».

В штабе Владимира Зеленского заявили, что это решение отдаляет урегулирование конфликта в Донбассе. В команде избранного президента Украины рассчитывают «на усиление дипломатического и санкционного давления на Россию». Действующий президент Петр Порошенко также призвал усилить международные санкции в отношении России.

Украина обратилась к председателю Совбеза ООН с просьбой об экстренном заседании. Оно состоится уже в четверг, 25 апреля, сообщил секретариат ООН.

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что подписание указа, который упрощает получение гражданства для жителей Донбасса, является очередным актом агрессии по отношению к Украине.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов посчитал, что решение Путина «создает правовые условия для официального применения вооруженных сил России против Украины, так как российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан России за пределами российской территории».

Возникает вопрос, будет ли Россия платить пенсии жителям Донбасса, которые получат российские паспорта. Украина не перечисляет пенсии на территории ЛНР и ДНР с конца 2017 года, за выплатами нужно ехать в другие регионы. Официально в ДНР около 680 тысяч пенсионеров, в ЛНР — почти 440 тысяч, то есть в общей сложности более миллиона человек. Даже если платить им минимальную сумму в 8 тысяч рублей, это 100 тысяч в год на каждого, а на всех пенсионеров — 110 млрд рублей ежегодно из Пенсионного фонда России , рассуждает президент фонда «Миграция XXI век», экс-замдиректора ФМС России Вячеслав Поставнин

«У нас есть какая-то минимальная пенсия, они автоматом будут получать как граждане России. Если нет соглашения о втором гражданстве, то они для нас, для России, исключительно российские граждане, и они живут по нашим законам. Как вы только получили гражданство, все, тут же ведете оформление. Почему мы так неохотно и принимаем этих самых наших соотечественников. Начинают считать: надо им пенсии платить, материнский капитал. Поэтому у нас соотечественников и нет. Программе о добровольном переселении соотечественников 11 лет, мы приняли в гражданство порядка 800 тысяч по этой программе. А за 11 лет просто так в гражданство приняли — не по программе — миллиона три-четыре. А это вопрос политический. Я не думаю, что они сразу всех примут в гражданство, так у нас не бывает. Пока они будут писать регламент приема, сначала начнут принимать военнослужащих, чиновников, потом потихонечку дойдут до остальных граждан».

Госдеп назвал указ провокацией, заметив, что решение последовало спустя три дня после избрания нового президента на Украине, который выражал готовность взаимодействовать с Россией для прекращения конфликта в Донбассе. Спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер назвал решение России о выдаче паспортов жителям Донбасса подрывом минских договоренностей.

«Донбасс — это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы», — подчеркнул американский дипломат.

Ранее Киев остро реагировал на выдачу паспортов украинцам с другого направления — с Запада. После революции 2014 года граждане западных областей Украины начали массово получать гражданство Венгрии и Румынии. По румынскому направлению доступны наиболее точные данные: известно, что в 2016 году из всех паспортов, выданных Бухарестом иностранцам, почти 90% достались украинцам. В абсолютных числах это 4 тысячи новых граждан Румынии за год — вроде бы не много, но Евростат называет это рекордным показателем. Крупного дипломатического скандала это пока не вызвало, в отличие от ситуации на венгерском направлении.

Паспортный кризис в отношениях Украины и Венгрии случился в прошлом году. Было опубликовано видео, на котором дипломатический работник венгерского консульства выдает паспорта украинцам и говорит не сообщать о них украинским властям, поскольку законодательство страны не допускает двойного гражданства. Киев обвинил дипломата в «деятельности, не совместимой с консульским статусом», и выслал его из страны. Будапешт ответил тем же.

Скандал оброс подробностями. Как выяснилось, спорная с точки зрения законности выдача венгерских паспортов имеет массовый характер. Точные данные в открытом доступе отсутствуют, но журналистам «УНИАН» удалось запросто найти посредника и договориться о получении венгерского гражданства менее чем за две тысячи евро с рассмотрением за полтора месяца, при том что процедура обычно занимает куда больше времени.

Агентство добавляет, что некоторые украинцы оформляют второе венгерское гражданство просто для того, чтобы получать социальные выплаты в обеих странах. При этом не ясно, происходит ли все с согласия властей Венгрии: в начале года в стране было заведено более 300 дел на украинцев, получивших гражданство этой страны без знания венгерского языка.

Ранее венгерский посол на Украине заявлял, что Будапешт имеет право выдавать паспорта всем гражданам Украины, у кого есть венгерские корни. По данным МИД Украины, всего Венгрия выдала в Закарпатской области уже более 100 тысяч паспортов.