Ким Чен Ын пожелал России процветания

"Сегодня я провел откровенный и содержательный обмен мнениями с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным по вопросам развития российско-корейских дружественных отношений, обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе, а также по международным проблемам, представляющим международный интерес, — отметил северокорейский лидер, выступая с тостом на президентском приеме в его честь. — Искренне желаю, чтобы Россия непременно процветала, как сильная, достойная, великая страна".

Ким Чен Ын предложил тост "за развитие, укрепление и процветание великой Российской Федерации за доброе здоровье президента Путина, за счастье и прекрасное будущее двух стран, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей и друзей". При этом он выразил признательность за приглашение приехать с визитом, а также за то, "что несмотря на свой очень напряженный график, [Владимир Путин] прилетел сюда из далекой Москвы, преодолев тысячи километров", и оказал северокорейской делегации столь теплый прием.

Он поблагодарил за заботу и огромные усилия, приложенные для успешного проведения его первого визита в РФ.

"От имени корейского народа шлю теплый привет российскому народу, который самоотверженно трудится над построением сильной и процветающей России", — сказал лидер КНДР.

Ким Чен Ын заверил, что намерен продолжать поддерживать имеющую давние исторические традиции дружбу двух стран и способствовать дальнейшему развитию отношений.

"Весьма отрадно отметить, что нынешняя знаменательная встреча между нами — это закономерный результат дружественных чувств между двумя странами, которые существуют в течение долгого исторического времени", — отметил он.

Лидер КНДР заметил, что отношения развиваются по восходящей линии, и это отвечает не только интересам каждого государства, но и необходимо для обеспечения безопасности в регионе. "Преисполнены воли вывести корейско-российские связи на новый, более высокий уровень", — заявил он, добавив, что корейский народ горд иметь такого соседа, как Россия.