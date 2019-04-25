В МИД РФ указали на почерк ИГИЛ* в терактах на Шри-Ланке

Министерстве иностранных дел России заявили, что террористическая группировка ИГИЛ* точно имеет отношение к произошедшим на Шри-Ланке взрывам в местах скопления людей. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что на ее причастность указывает «высококвалифицированная работа подрывников».

«Индийские и американские коллеги предупреждали за несколько дней, в отношении даже конкретных лиц, но отклика это не нашло. Но это точно они, вы посмотрите, по времени как все было синхронизировано, и удар — я такого количества жертв не помню», — заявил РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.

При этом он отметил, что подобное развитие событий в целом ожидаемо, так как после разгрома ИГИЛ* в Сирии встал вопрос о том, куда пошли боевики.

«Мы проанализировали все маршруты — они пошли в соседние страны, большой очень поток в Юго-Восточную Азию, Афганистан и Европу», — пояснил дипломат.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, на Шри-Ланке произошла серия атак. Взрывы прогремели в храмах и гостиницах, а также на западе острова и в пригороде Коломбо. Полиция на Шри-Ланке задержала 24 человека в связи с произошедшим, в данный момент на острове введен режим ЧП. Число жертв терактов возросло до 359 человек.

*ИГ запрещена в России