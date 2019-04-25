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Ким Чен Ын рассказал о разговоре с Путиным 

Lenta.ru 25 апреля 2019
Фото: Reuters
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын охарактеризовал как «очень содержательный» обмен мнениями с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».
После встречи глав государств в узком составе северокорейский лидер сказал журналистам, что у него с Путиным «только что прошел очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим общий интерес, по всем актуальным проблемам».
Ким добавил, что надеется на продолжение переговоров «в том же русле, в полезном и конструктивном плане». Встреча лидеров проходит на кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Путин, в свою очередь, назвал беседу с северокорейским коллегой «достаточно обстоятельной».
Бронированный поезд Ким Чен Ына прибыл во Владивосток утром 24 апреля. На станции Хасан приморские школьницы преподнесли ему каравай. После торжественной церемонии он отправился на остров Русский, где его разместили в гостинице.
Это первый визит нынешнего руководителя КНДР в страну. Его предшественник Ким Чен Ир был в России три раза, в последний раз — в 2011 году.
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Политика , Чен Ким , Владимир Путин , КНДР
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