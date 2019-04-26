Яровая обвинила Госдеп в кукловодстве

Госдеп и "его соратники" занимается профессиональным кукловодством "некоторыми политиками и даже странами", заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая , комментируя позицию американского внешнеполитического ведомства по решению президента России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Об этом сообщается на сайте депутата.

"Госдеп и все их соратники — игроки имитирующие демократию, давно вычеркнули из своего понятийного аппарата и своих поступков главное — право самого человека на жизнь и ценность принятия самим человеком решения относительно судьбы. Забыли о том, что их профессиональное кукловодство некоторыми политиками и даже странами, не превращает автоматически в марионеток весь мир", — сказала политик.

Она добавила, что Россия отстаивает позиции гуманизма, уважения и защиты общечеловеческих ценностей, а также защиты демократии "с человеческим лицом, а не с лицом Госдепа".