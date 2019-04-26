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Яровая обвинила Госдеп в кукловодстве 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Госдеп и "его соратники" занимается профессиональным кукловодством "некоторыми политиками и даже странами", заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, комментируя позицию американского внешнеполитического ведомства по решению президента России об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Донбасса. Об этом сообщается на сайте депутата.
"Госдеп и все их соратники — игроки имитирующие демократию, давно вычеркнули из своего понятийного аппарата и своих поступков главное — право самого человека на жизнь и ценность принятия самим человеком решения относительно судьбы. Забыли о том, что их профессиональное кукловодство некоторыми политиками и даже странами, не превращает автоматически в марионеток весь мир", — сказала политик.
Она добавила, что Россия отстаивает позиции гуманизма, уважения и защиты общечеловеческих ценностей, а также защиты демократии "с человеческим лицом, а не с лицом Госдепа".
В среду Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Госдепартамент раскритиковал решение российского лидера и выразил мнение, что оно серьезно затруднит реализацию минских соглашений.
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Политика , Ирина Яровая , Владимир Путин , Госдеп США , Госдума
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