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Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Украинским властям следует выполнять минские договоренности, чтобы вернуть себе отдельные территории Донецкой и Луганской областей, заявил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский. Об этом сообщает РИА Новости.
Целью минских соглашений дипломат назвал «не независимость Донбасса, а возвращение его в состав Украины, точнее, создание условий, при которых дончане и луганчане захотят вернуться на Украину». По его словам, Москва выступает за то, чтобы украинские власти «говорили со своими людьми и спрашивали — чего они хотят».
Президент Украины Петр Порошенко, по мнению Полянского, списывал свои просчеты и нежелание слушать русскоязычных жителей страны на «мифическую российскую агрессию». Представитель России в ООН также подчеркнул, что, если власти Украины продолжат такую линию поведения, «ничего не получится».
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эту меру осудили в США: указ назвали «абсурдным и дестабилизирующим».
В Киеве считают данное решение вмешательством во внутренние дела страны. Министр иностранных дел Павел Климкин обратился к жителям ДНР и ЛНР с просьбой не принимать российские паспорта.
Часть Донбасса — территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называют попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла Операция объединенных сил (ООС) под командованием ВСУ. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.
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Политика , Видео , Конфликты , Украина , Дмитрий Полянский , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Путин , ООН , Москва
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