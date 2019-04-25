Решения США по территории Израиля и выход из соглашения с Ираном подрывают ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на Московской конференции по международной безопасности.
"Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля и Голанских высот территорией Еврейского государства вопреки резолюции ООН, а также односторонний выход Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе подрывает коллективные усилия по стабилизации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке. Более того, под угрозой оказывается сам принцип урегулирования кризисов путем многосторонних переговоров", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.