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МИД РФ отреагировал на браваду Хантсмана об авианосцах 

Российская Газета 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Москва с сожалением восприняла слова посла США в России Джона Хантсмана, приравнявшего американские авианосцы в акватории Средиземного моря к "сотне тысяч тонн международной дипломатии". Такую оценку в среду озвучил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Он выразил надежду на то, что "американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией". "В этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире", — предостерег Рябков. "Сожалеем о том, что представитель США в России допустил такие высказывания", — цитирует его агентство ТАСС.
Накануне две авианосные группы ВМС США заступили на боевое дежурство в акватории Средиземного моря. В их состав входят два авианосца класса Nimitz — USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis, 10 кораблей другого типа, свыше 130 единиц авиатехники и порядка девяти тысяч военнослужащих. Столь внушительное присутствие ВМС США в регионе в последний раз было зафиксировано в 2016 году.
Как следует из пресс-релиза Шестого флота ВМС США, Хантсман заявил, что это призвано стать сигналом для России и дополнить дипломатические каналы диалога.
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Комментарии2
Политика , Армия , Джон Хантсман , Сергей Рябков , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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