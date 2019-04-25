Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поблагодарил президента РФ Владимира Путина за приглашение на саммит во Владивосток и за то, что для первой встречи лидеров двух стран глава российского государства преодолел тысячи километров.
"Благодарю вас, что вы пригласили меня, не смотря на занятость проявили искренний интерес и проделали путь сюда за несколько тысяч километров от Москвы", — сказал Ким Чен Ын.
Он также поздравил Путина с переизбранием на пост президента РФ, сказав, что российский народ решил доверить ему "руководить великой Россией".
Путин и Ким Чен Ын встречаются впервые. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что лидеры в ходе этих переговоров обсудят развитие двусторонних отношений, денуклеаризацию Корейского полуострова, проблемы регионального сотрудничества.