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Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным 

RT на русском + ещё 15 25 апреля 2019
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшийся с северокорейским лидером Ким Чен Ыном диалог тет-а-тет.
«Только что состоялась обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — сказал президент.
Кроме того, Путин отметил, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обсудили, что необходимо сделать для того, чтобы сложившаяся в регионе ситуация изменилась в лучшую сторону.
Встреча Путина и Ким Чен Ына проходит во Владивостоке.
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