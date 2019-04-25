Путин назвал разговор с Ким Чен Ыном обстоятельным

«Только что состоялась обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений межгосударственных, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей», — сказал президент.

Кроме того, Путин отметил, что стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове, обсудили, что необходимо сделать для того, чтобы сложившаяся в регионе ситуация изменилась в лучшую сторону.

Встреча Путина и Ким Чен Ына проходит во Владивостоке.