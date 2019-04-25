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Путин позвал китайцев в Крым 

Газета.Ru + ещё 9 25 апреля 2019
Фото: globallookpress.com
Президент России Владимир Путин заявил, что китайским туристам, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, следует посетить Крым, сообщает РИА "Новости".
Данное заявление российский президент сделал во время интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао".
Путин отметил, что в последнее время турпоток из Китая в Россию вырос на 93%. Указав, что в Крыму "стремительно развивается туристическая индустрия", он пригласил китайских туристов на полуостров.
"В совокупности с неизменным радушием и гостеприимством местных жителей [посещение Крыма] создает прекрасные возможности для интересных и полезных путешествий", — заключил Путин.
В прошлом году стало известно, что Крым в 2018-м посетило рекордное количество туристов.
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Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Москва , Республика Крым , Санкт-Петербург
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