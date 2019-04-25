Путин позвал китайцев в Крым

Данное заявление российский президент сделал во время интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао".

Путин отметил, что в последнее время турпоток из Китая в Россию вырос на 93%. Указав, что в Крыму "стремительно развивается туристическая индустрия", он пригласил китайских туристов на полуостров.

"В совокупности с неизменным радушием и гостеприимством местных жителей [посещение Крыма] создает прекрасные возможности для интересных и полезных путешествий", — заключил Путин.

В прошлом году стало известно, что Крым в 2018-м посетило рекордное количество туристов.