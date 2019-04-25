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«Сильная и успешная» Глацких обратилась к «гиенам»-журналистам и «дешево-туалетным СМИ» 

Ura.Ru + ещё 3 6 часов назад
Экз-глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких обрушилась с критикой на журналистов. Бывшей чиновнице не понравились их публикаций о том, что на днях она получила награду за Дворец спорта, в котором работает меньше месяца. Свое негодование по этому поводу она высказала в Facebook.
Сейчас, напомним, Глацких занимает пост заместителя директора Дворца игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. О ее назначении стало известно в начале апреля, а на днях, 23 числа, она получила от имени ДИВСа всероссийскую премию SportsFacilities в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект». Информация об этом попала в СМИ, а журналисты в публикациях упомянули, что Глацких, оскандалившаяся фразой «никто не просил вас рожать», в новой должности проработала совсем немного.
«Чем сильнее и успешней становятся люди, тем больше желания их сломать появляется у всякого рода дешево-туалетных СМИ», — написала экс-чиновница, прикрепив к своему сообщению скриншоты многочисленных публикаций.
Журналистов она сравнила с «падальщиками-гиенами», которые ждут, «когда гордый и сильный лев оступится на трудном пути». В заключении Глацких пожелала СМИ «еще раз изучить классиков, историю журналистики».
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Политика , Видео , Выборы на Украине , Екатеринбург
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