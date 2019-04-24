«Сыграть роль арбитра»: о чём будут говорить Владимир Путин и Ким Чен Ын во Владивостоке

Президент России Владимир Путин встретится с руководителем Северной Кореи Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке . Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Лидеры стран намерены обсудить развитие двусторонних отношений, проблемы денуклеаризации и регионального сотрудничества. По мнению аналитиков, переговоры могут положительно отразиться на решении вопроса по сокращению ядерных арсеналов на Корейском полуострове. Серьёзное значение для Пхеньяна имеет и потенциал экономического сотрудничества с Москвой

Российский президент Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут переговоры 25 апреля во Владивостоке. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Дата — 25 апреля, во Владивостоке наш президент проведёт переговоры с председателем Госсовета Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыном, который будет посещать нашу страну с визитом, и эта встреча станет первым контактом нашего президента с северокорейским лидером», — заявил Ушаков журналистам 23 апреля.

О том, что Ким Чен Ын посетит Россию «во второй половине апреля» пресс-служба Кремля сообщала ещё на прошлой неделе. Однако место и время проведения встречи не раскрывались. Как пояснил журналистам помощник российского президента — по требованию северокорейской стороны.

«В центре внимания переговоров будет, конечно, политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова, — рассказал о повестке саммита Юрий Ушаков. — Мы считаем этот визит ключевым событием за все последние годы, он также имеет важное значение с точки зрения содействия политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова и обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии в целом».

Помощник президента России заявил, что видит позитивные тенденции в развитии американо-северокорейского диалога. Он напомнил, что ещё в 2017 году Россия совместно с Китаем разработали дорожную карту корейского урегулирования: отказ КНДР от ядерных испытаний и запусков баллистических ракет в обмен на отмену Вашингтоном широкомасштабных военных учений совместно с Южной Кореей. И этот российско-китайский план де-факто США и КНДР выполняется.

«Пхеньян ввел мораторий на испытания, а США и Южная Корея отказались от крупных совместных военных учений, — заявил Ушаков. — Теперь нужно переходить ко второй части этой дорожной карты, и мы этому будем способствовать».

Руководители России и Северной Кореи обладают «обширным багажом» для обсуждения на предстоящем саммите, заявлял ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Конечно, первое — это развитие двусторонних отношений, второе — это обсуждение проблемы денуклеаризации, проблемы регионального сотрудничества, поэтому багаж для обсуждения весьма обширный», — отметил представитель Кремля.

Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на бронепоезде 24 апреля. На привокзальной площади его встречал оркестр почётного караула. После торжественной церемонии Ким Чен Ын покинул центр города на лимузине, который сопровождала его охрана.

Предыдущая встреча лидеров России и Северной Кореи состоялась в 2011 году. Тогда отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир встречался с занимавшим в то время пост президента России Дмитрием Медведевым Улан-Удэ . Владимир Путин последний раз общался с Ким Чен Иром в 2002-м во Владивостоке.

«Нуждается в российской поддержке»

Нежелание Вашингтона смягчить свою позицию и выстраивать конструктивный диалог с КНДР могло подтолкнуть Северную Корею к проведению переговоров с Россией, считают аналитики.

Почти за неделю до встречи российского и северокорейского лидеров помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что очередному саммиту глав США и КНДР должно предшествовать стратегическое решение об отказе Пхеньяна от ядерного оружия.

В северокорейском МИД его слова назвали «вздором». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

«Вообще мы не ожидали, что помощник Болтон когда-нибудь скажет разумные слова. Но раз он называется помощником главы Белого дома по национальной безопасности, то он должен был хотя бы вникнуть в то, какого рода контакты поддерживаются, по существу, между главами двух стран в связи с третьим саммитом, и только после этого высказываться», — отметила первая замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

Ранее, 13 апреля, лидер Северной Кореи призвал США изменить свою позицию по вопросу о денуклеаризации республики до конца 2019 года. Кроме того, он отметил, что к переговорам «будет трудно вернуться».

Напомним, в конце февраля состоялась встреча американского президента и северокорейского лидера во Вьетнаме. Стороны так и не смогли прийти к каким-либо соглашениям. Даже в Сеуле заявили, что разочарованы результатами саммита.

«Мы действительно сожалеем, что президент Трамп и председатель Ким Чен Ын не смогли достичь соглашения на сегодняшнем саммите», — говорилось в сообщении пресс-службы администрации южнокорейского президента.

Евгений Ким. Ужесточение позиции Вашингтона на саммите во Вьетнаме было непонятно Пхеньяну, учитывая, что до этого стороны пришли уже к ряду соглашений, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН

«Вашингтон отступил от идеи поэтапной денуклеаризации на Корейском полуострове. На саммите во Вьетнаме Трамп заявил о необходимости ликвидировать всё ядерное оружие — позиция США повернулась на 180 градусов», — заявил эксперт в беседе с RT.

По мнению Евгения Кима, пока риторика США в отношении КНДР была менее жёсткой, Пхеньян проявлял дипломатическую осторожность в связях с Москвой.

«До настоящего момента Северной Корее было нежелательно демонстрировать тесные контакты с Россией. Это могло создать некоторые проблемы в переговорах Пхеньяна и Вашингтона. Тут речь лишь о тактической стороне дела. Сейчас же в КНДР посчитали нужным пойти на переговоры с РФ. По мнению северокорейского руководства, настало время получить более широкую поддержку своей позиции по проблемам денуклеаризации со стороны России», — отметил Ким.

Подобное мнение разделяет и профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

«Встреча Путина и Ким Чен Ына связана с тем, что договориться КНДР и США не удалось — Северная Корея нуждается в российской поддержке. Поскольку Москва придерживается нейтральной позиции в ситуации вокруг Корейского полуострова, это делает её хорошим союзником для Северной Кореи», — констатировал эксперт в разговоре с RT.

Механизм международных гарантий

«Нет сомнений, что Россия будет готова сделать всё, чтобы способствовать в меру своих возможностей процессу денуклеаризации Корейского полуострова», — подчёркивал ранее Дмитрий Песков.

Предстоящие переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына будут способствовать решению проблемы ядерного разоружения Корейского полуострова. Об этом заявил 19 апреля официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

«Мы уверены, что это окажет содействие процессу урегулирования проблемы Корейского полуострова политическими мерами, будет способствовать поддержанию мира и стабильности в регионе», — цитирует представителя китайского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее замминистра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй назвал встречу лидеров России и КНДР очень важным событием, так как Москва положительно влияет на ситуацию вокруг Корейского полуострова.

«Россия внесла очень важный вклад в поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове, в урегулирование корейской ядерной проблемы», — приводит РИА Новости его заявление.

В преддверие встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына прошёл и визит в Москву специального представителя Соединённых Штатов по Северной Корее Стивена Бигана. Он рассказал о ходе переговоров Вашингтона и Пхеньяна.

Как отмечает Евгений Ким, на предстоящей встрече Владимир Путин намерен поддержать стремление Северной Кореи к поэтапной денуклеаризации Корейского полуострова.

«Если бы США не проводили враждебную политику против Северной Кореи и не оказывали бы давление на республику, КНДР, возможно, не пошла бы на усиление своего ядерного арсенала. В Москве это понимают», — заявил эксперт.

Россия в сотрудничестве с Китаем может обеспечить безопасность Корейского полуострова за счёт создания многостороннего механизма гарантий для Северной Кореи, считает Евгений Ким.

«КНДР и США не смогут сами договориться по вопросу денуклеаризации. Потребуется участие России и Китая, чтобы создать механизм международных гарантий для Северной Кореи. Это большая ответственность, но Москва и Пекин будут к этому готовы. Не исключено, что Северная Корея пойдёт на такие условия», — предположил Ким.

По мнению Андрея Ланькова, Россия может «сыграть роль арбитра» в процессе разрядки на Корейском полуострове и примирении двух Корей. По словам эксперта, этому способствуют «сочетание большого потенциала и малой вовлечённости в корейский кризис».

«Готовность к сотрудничеству»

Путин и Ким Чен Ын, вероятно, будут обсуждать не только политику, но и экономику, в том числе транскорейские проекты, считают аналитики.

Напомним, в сентябре 2018 года в российском Минэнерго заявили, что рассматривают возможность поставок электроэнергии в КНДР в рамках развития Азиатского энергокольца. Об этом сообщил глава ведомства Александр Новак в интервью телеканалу НТВ.

По его словам, в рамках проекта важно «оказание взаимной поддержки и наличие соответствующих генерирующих мощностей и сетевого комплекса, который бы позволил передавать энергию для нужд развития экономик стран».

Проект создания Азиатского энергокольца предполагает объединение российской, китайской, северокорейской, южнокорейской и японской энергосистем.

Ранее в РЖД сообщили, что Россия и Южная Корея готовы ознакомиться с условиями проекта по соединению Транскорейской железной дороги и Транссибирской магистрали с участием КНДР.

По информации гендиректора РЖД Олега Белозёрова, сопряжение обойдётся в $3—4 млрд и может быть реализовано менее чем через пять лет.

Российская сторона полностью готова к осуществлению этого проекта и ждёт политического решения властей КНДР и Южной Кореи. Об этом заявил генеральный секретарь Координационного Совета по Транссибирским перевозкам Геннадий Бессонов

В свою очередь, в «Газпроме» в прошлом году заявляли о возобновлении переговоров с Южной Кореей по вопросу строительства газопровода через КНДР.

По мнению Евгения Кима, крайне высока вероятность того, что Путин и Ким Чен Ын могут обсудить транскорейские инфраструктурные проекты.

«Для России переговоры в этом ключе будут лёгкими, так как со стороны Москвы нет никаких препятствий. КНДР также поддержала эти планы, но на их реализацию не идёт Южная Корея из-за санкций США», — констатировал эксперт.

Однако Россия и Северная Корея «представляют друг для друга экономический интерес» и на данном этапе могут провести необходимую подготовку перед непосредственной реализацией этих проектов, считает Ким.

«Россия и КНДР могут начать работу по стандартизации прохождения проездов, так как у стран разные технические характеристики железнодорожного сообщения, в частности, ширина колеи. Кроме того, речь может пойти о синхронизации доставки груза, включая аспекты таможенного оформления товаров. Если говорить об энергокольце, то проект также нуждается в состыковке российской и северокорейской энергетических систем», — заключил эксперт.

Как отмечал накануне в комментарии для китайского новостного агенства «Синьхуа» профессор кафедры международной политики в Школе управления Университета Цзилинь Ван Шэн, Москва может помочь Пекину в развитии экономики. В свою очередь, японское издание «Майнити» утверждает, что КНДР стремится с помощью России избавиться от односторонней ориентации на Китай в своих хозяйственных связях.

Как отмечает Андрей Ланьков, на предстоящей встрече Россия покажет Северной Корее свою «готовность к сотрудничеству».