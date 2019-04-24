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«Победителей не будет»: В МИД отреагировали на угрозу посла США 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил сожаление в связи с угрозами посла США в РФ Джона Хантсмана в адрес России, передает ТАСС.
«Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире. Сожалеем о том, что представитель США в России допустил такие высказывания», — заявил Рябков.
Ранее посол США в России Джон Хантсман во время осмотра американского авианосца Abraham Lincoln заявил, что «каждый авианосец, функционирующий в Средиземном море, представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии».
Он также посоветовал России прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру, если она планирует наладить контакт с американской стороной.
Комментарии27
Политика , Джон Хантсман , Сергей Рябков , МИД , ИТАР-ТАСС , США
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