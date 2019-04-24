«Победителей не будет»: В МИД отреагировали на угрозу посла США

«Хотелось бы верить, что американская мегафонная дипломатия не обернется в итоге мегатонной дипломатией, потому что в этом случае победителей не будет и американские дипломаты пожалеют о том, как они не могли найти возможности для нормального, конструктивного диалога с партнерами в мире. Сожалеем о том, что представитель США в России допустил такие высказывания», — заявил Рябков.

Ранее посол США в России Джон Хантсман во время осмотра американского авианосца Abraham Lincoln заявил, что «каждый авианосец, функционирующий в Средиземном море, представляет собой 100 тысяч тонн международной дипломатии».

Он также посоветовал России прекратить дестабилизирующую деятельность по всему миру, если она планирует наладить контакт с американской стороной.