Шойгу отметил важность сотрудничества России и Ирана по Сирии

По словам Шойгу, военное сотрудничество России и Ирана за последние годы «достигло высокого уровня».

RT на русском: последние новости

В команде Зеленского оценили решение России по гражданству для ДНР и ЛНР

Захарова рассказала, кто больше всех возмущён решением России по Донбассу

Украина назвала агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР