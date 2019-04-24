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Шойгу отметил важность сотрудничества России и Ирана по Сирии 

RT на русском 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Сотрудничество России и Ирана играет важную роль в нормализации обстановки на территории Сирии. С таким заявлением выступил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Ирана Амиром Хатами.
Он, в частности, отметил, что Москва и Тегеран продолжают совместную борьбу с международным терроризмом.
«Работа в астанинском формате играет важную роль в установлении режима прекращения боевых действий и нормализации обстановки в Сирии», — цитирует министра РИА Новости.
По словам Шойгу, военное сотрудничество России и Ирана за последние годы «достигло высокого уровня».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом задачи продвижения сирийского урегулирования в контексте подготовки к международной встрече в астанинском формате.
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Политика , Армия , Войска , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Министерство обороны , РИА Новости , Иран , Москва , Сирия , Тегеран
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