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Путин поддержал идею повысить выплаты ветеранам из числа гражданских 

РИА Новости + ещё 7 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба "Единой России" сообщила, что президент РФ Владимир Путин поддержал на Совете законодателей предложение ЕР повысить размер выплат для фронтовиков из числа гражданских пенсионеров, которые воевали в годы Великой Отечественной войны, а после ее окончания трудились в народном хозяйстве.
Путин в среду встретился в Санкт-Петербурге с членами Совета законодателей.
С соответствующим предложением к главе государства на Совете законодателей обратилась первый замсекретаря Севастопольского регионального отделения ЕР, председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева. По ее словам, дополнительные выплаты уже получают те фронтовики, которые были после Великой Отечественной войны в рядах Вооруженных сил, то есть военные пенсионеры.
"Им серьезно увеличивается пенсионная выплата на 27,7%. Вместе с тем бок о бок с ними воевали те, кто после Великой Отечественной войны ушли работать в народное хозяйство. И они — гражданские пенсионеры. Вопрос и просьба заключаются в следующем: можно ли поручить правительству рассмотреть возможность увеличения на эти же 27,7% пенсионных выплат для гражданских пенсионеров-фронтовиков", — объяснила Алтабаева предложение в своем обращении президенту РФ.
"Президент России нас поддержал, дав поручение правительству. Полагаю, что к 75-летию Победы было бы справедливо изучить вопрос и принять меры аналогичной поддержки для всех ветеранов Великой Отечественной войны", — приводит пресс-служба ЕР слова Алтабаевой.
По ее мнению, такая мера коснется более 50 тысяч человек из числа фронтовиков.
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Политика , Прибалтика , Владимир Путин , Единая Россия , Санкт-Петербург
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