Путин поздравил лауреатов и номинантов премии «Золотой пояс»

Президент России Владимир Путин поздравил лауреатов Национальной премии в области боевых искусств "Золотой пояс". Текст телеграммы размещен в среду на сайте Кремля.

"Поздравляю лауреатов и номинантов с успехом. Желаю всем присутствующим добрых, позитивных впечатлений", — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что российские борцы из года в год составляют конкуренцию и побеждают на престижных соревнованиях, привлекают в свои ряды талантливую молодежь. Президент выразил уверенность, что "церемония пройдет на высоком организационном уровне, будет способствовать укреплению замечательных спортивных традиций, которыми по праву славится Россия".

Тринадцатая церемония вручения премии проходит в среду в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Организатором является Российский союз боевых искусств.