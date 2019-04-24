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Путин поздравил лауреатов и номинантов премии «Золотой пояс» 

ТАСС + ещё 2 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил лауреатов Национальной премии в области боевых искусств "Золотой пояс". Текст телеграммы размещен в среду на сайте Кремля.
"Поздравляю лауреатов и номинантов с успехом. Желаю всем присутствующим добрых, позитивных впечатлений", — говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что российские борцы из года в год составляют конкуренцию и побеждают на престижных соревнованиях, привлекают в свои ряды талантливую молодежь. Президент выразил уверенность, что "церемония пройдет на высоком организационном уровне, будет способствовать укреплению замечательных спортивных традиций, которыми по праву славится Россия".
Тринадцатая церемония вручения премии проходит в среду в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Организатором является Российский союз боевых искусств.
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