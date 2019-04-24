Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
"Больше всех решением об упрощённой выдаче паспортов жителям Донбасса возмущаются те, кто несколько лет доказывали, что Россия предала людей, которые на неё понадеялись", — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.