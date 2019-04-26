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Россия надеется, что Зеленский подкрепит на практике заявления по Донбассу 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия надеется, что лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский, заявивший намерении продолжать Минский процесс, подкрепит практическими шагами свои заявления по Донбассу, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур выборов президента. В нем принимали участие Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заверил, что инаугурация нового президента пройдет в определенные законом сроки, дату определит парламент после официального обнародования результатов выборов.
"Что касается нынешнего положения Донбасса, то оно едва ли претерпит какие-либо изменения до тех пор, пока в Киеве не осознают необходимость прямого диалога с Донецком и Луганском. Хочется надеяться, что вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский, уже заявивший о намерении продолжать Минский процесс, подкрепит свои слова практическими шагами по мирному решению конфликта в Донбассе", — сказал Карасин в интервью журналу "Международная жизнь".
При этом он отметил, что фактически нынешний электоральный процесс обошел Донбасс стороной.
"Хорошо, что за все время избирательной кампании обошлось без каких-либо серьезных провокаций, которые могли бы привести к обострению обстановки на юго-востоке", — добавил Карасин.
Он сказал, что, по разным данным, на территории России временно или постоянно находятся до 3 миллионов граждан Украины, большинство из них обладают избирательным правом.
По его мнению, Россия бы действительно хотела нормализации отношений с Украиной. "Рассчитываем, что новое руководство Украины в своих делах будет адекватно оценивать существующие реалии и соизмеряться не с сиюминутной политической конъюнктурой, а со здравым смыслом", — подчеркнул Карасин.
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Комментарии
Политика , В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Григорий Карасин , Андрей Парубий , МИД , Верховная Рада
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