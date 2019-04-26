Россия надеется, что Зеленский подкрепит на практике заявления по Донбассу

"Что касается нынешнего положения Донбасса, то оно едва ли претерпит какие-либо изменения до тех пор, пока в Киеве не осознают необходимость прямого диалога с Донецком и Луганском. Хочется надеяться, что вновь избранный президент Украины Владимир Зеленский, уже заявивший о намерении продолжать Минский процесс, подкрепит свои слова практическими шагами по мирному решению конфликта в Донбассе", — сказал Карасин в интервью журналу "Международная жизнь".

При этом он отметил, что фактически нынешний электоральный процесс обошел Донбасс стороной.

"Хорошо, что за все время избирательной кампании обошлось без каких-либо серьезных провокаций, которые могли бы привести к обострению обстановки на юго-востоке", — добавил Карасин.

Он сказал, что, по разным данным, на территории России временно или постоянно находятся до 3 миллионов граждан Украины, большинство из них обладают избирательным правом.

По его мнению, Россия бы действительно хотела нормализации отношений с Украиной. "Рассчитываем, что новое руководство Украины в своих делах будет адекватно оценивать существующие реалии и соизмеряться не с сиюминутной политической конъюнктурой, а со здравым смыслом", — подчеркнул Карасин.