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Стул Ким Чен Ына протерли спиртом перед встречей с Путиным 

Lenta.ru + ещё 11 25 апреля 2019
Фото: кадр видео
Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он собирался сидеть во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Очевидцы сняли это на видео, которое опубликовал Telegram-канал Life Shot.
На кадрах мужчина в темном костюме полностью протирает салфеткой стул, проходясь по ручкам, ножкам и сидению. Авторы публикации предположили, что салфетка пропитана спиртом, и ей дезинфицировали поверхности.
Встреча Ким Чен Ына и Владимира Путина прошла в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Это первый визит северокорейского лидера в Россию.
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Политика , Азия , Чен Ким , Владимир Путин , КНДР
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