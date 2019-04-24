В команде Зеленского прокомментировали указ о выдаче гражданства РФ жителям Донбасса

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского усмотрели признаки "оккупации" в решении России об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей и выступают за усиление международных санкций против Москвы

"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашему государству территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта, — говорится в Telegram-канале команды Зеленского. — Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ".

В команде Зеленского также заявили, что решение России не способствует прекращению огня в Донбассе.