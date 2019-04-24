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В команде Зеленского прокомментировали указ о выдаче гражданства РФ жителям Донбасса 

ТАСС + ещё 4 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского усмотрели признаки "оккупации" в решении России об упрощении процедуры получения гражданства РФ жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей и выступают за усиление международных санкций против Москвы.
"Указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашему государству территориях, Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта, — говорится в Telegram-канале команды Зеленского. — Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в вопросе защиты интересов, прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях и рассчитывает на усиление дипломатического и санкционного давления на РФ".
В команде Зеленского также заявили, что решение России не способствует прекращению огня в Донбассе.
"К сожалению, этот указ не приближает нас к решению основной задачи — прекращению огня. Несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях", — говорится в заявлении.
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Комментарии1
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Москва
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