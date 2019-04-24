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Кремль усиливает давление на Лукашенко, сообщил Bloomberg 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин разочарован поведением белорусского лидера Александра Лукашенко на международной арене, и пытается усилить давление на него. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
По данным агентства, Путин ожидает от Минска большей лояльности Москве. Российский лидер якобы опасается, что Белоруссия попытается выйти из-под российского влияния.
Сообщается, что Белоруссия, в свою очередь, опасается расширения давления со стороны России, в частности, угроз Москвы урезать экономическую помощь.
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Политика , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Bloomberg
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