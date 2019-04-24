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В Совфеде прокомментировали заявление Украины о «смене тона» России в ситуации с моряками 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление замминистра иностранных дел Украины Елены Зеркаль о том, что российская сторона «кардинально изменила тон» в переговорах с Киевом по делу о задержанных Россией моряках украинских ВМС.
Как отметил Морозов, Москва всегда в подобных вопросах занимает принципиальную позицию, и всё, что касается истории с моряками, не менялось и не поменяется.
«Если украинская сторона сейчас откажется от своих надуманных обвинений в отношении России по поводу керченского инцидента и перейдёт на язык дипломатии в части вопроса задержанных моряков, то продвижение в этом вопросе возможно», — сказал сенатор.
По его словам, Украине не стоит размышлять о российской риторике, которая является исключительно правовой.
Зеркаль ранее отметила, что 23 апреля прошёл «обмен мнениями с Россией» относительно освобождения украинских моряков и кораблей, и «поразило кардинальное изменение тона разговора».
Ранее суд в Москве продлил арест 24 задержанным в Керченском проливе морякам.
Украинские моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
RT на русском: последние новости
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Политика , В мире , Украина , Олег Морозов , Совет Федерации , Москва
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