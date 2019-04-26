Путин выступил в Пекине на форуме «Один пояс — один путь»

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На форуме лидеры государств и руководители крупных международных организаций обсуждают экономическую интеграцию и создание новых торгово-транспортных коридоров из Азии в Европу. В Пекине стартовал международный форум «Один пояс — один путь», на который съехались представители почти ста стран. Его открыл председатель КНР Си Цзинпинь. На церемонии выступил президент России Владимир Путин . Он отметил, что Россия готова укреплять взаимовыгодные экономические связи со всеми государствами Европы и Азии. Президент России подчеркнул, что сотрудничество в рамках проекта «Один пояс— один путь» помогает сообща противостоять негативным явлениям в мировой экономике и политике. «Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального экономического, политического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные предпринимаемые в обход Совета Безопасности ООН односторонние ограничения, или, хуже того, торговые войны», — сказал Путин. В течение двух дней лидеры государств и руководители крупных международных организаций, в том числе глава МВФ и Генсек ООН , будут обсуждать экономическую интеграцию и создание новых торгово-транспортных коридоров из Азии в Европу. Кроме этого, на полях форума у Путина запланированы двусторонние встречи с лидерами Азербайджана, Сербии, Кипра и Египта, а также с министром иностранных дел Мьянмы. Также Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзинпином . По итогам ожидается подписание нескольких соглашений. Разговор коснется и предстоящего визита Си Цзинпина в Россию в июне.