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Путин выступил в Пекине на форуме «Один пояс — один путь» 

ТК «Звезда» + ещё 12 19 минут назад
Фото: tvzvezda.ru
На форуме лидеры государств и руководители крупных международных организаций обсуждают экономическую интеграцию и создание новых торгово-транспортных коридоров из Азии в Европу.
В Пекине стартовал международный форум «Один пояс — один путь», на который съехались представители почти ста стран. Его открыл председатель КНР Си Цзинпинь.
На церемонии выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Россия готова укреплять взаимовыгодные экономические связи со всеми государствами Европы и Азии. Президент России подчеркнул, что сотрудничество в рамках проекта «Один пояс— один путь» помогает сообща противостоять негативным явлениям в мировой экономике и политике.
«Важно выработать эффективный ответ на риски фрагментации глобального экономического, политического и технологического пространства, на рост протекционизма, наиболее опасной формой которого являются часто используемые в настоящее время нелегитимные предпринимаемые в обход Совета Безопасности ООН односторонние ограничения, или, хуже того, торговые войны», — сказал Путин.
В течение двух дней лидеры государств и руководители крупных международных организаций, в том числе глава МВФ и Генсек ООН, будут обсуждать экономическую интеграцию и создание новых торгово-транспортных коридоров из Азии в Европу. Кроме этого, на полях форума у Путина запланированы двусторонние встречи с лидерами Азербайджана, Сербии, Кипра и Египта, а также с министром иностранных дел Мьянмы. Также Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзинпином. По итогам ожидается подписание нескольких соглашений. Разговор коснется и предстоящего визита Си Цзинпина в Россию в июне.
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