Матвиенко поддержала введение понятия «уголовный проступок»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости введения понятия "уголовный проступок" в российское законодательство, которое могло бы распространяться на нетяжкие преступления, в том числе и экономические.

"Поддерживаем предложение Верховного суда ввести в законодательство такое понятие, считаем это необходимым", — сказала она на встрече членов Совета законодателей с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге.

По словам Матвиенко, такое понятие могло бы распространяться, в том числе, на экономические преступления.