Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матвиенко поддержала введение понятия «уголовный проступок» 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости введения понятия "уголовный проступок" в российское законодательство, которое могло бы распространяться на нетяжкие преступления, в том числе и экономические.
"Поддерживаем предложение Верховного суда ввести в законодательство такое понятие, считаем это необходимым", — сказала она на встрече членов Совета законодателей с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге.
По словам Матвиенко, такое понятие могло бы распространяться, в том числе, на экономические преступления.
Последние новости
В США раскрыли секрет Путина Эксперт прокомментировал слова посла США, пригрозившего России авианосцами Посольство в Британии ответило на антироссийское поздравление Зеленского
Политика , Общество , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина246
Кремль усиливает давление на Лукашенко1
Путин принял решение по ДНР и ЛНР361
Полномочия Зеленского на посту президента ограничат52
Раскрыта тактика Путина в отношениях с Зеленским288
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение