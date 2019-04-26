Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД назвали возможную дату прекращения действия ДРСМД 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), видимо, прекратит свое существование 2 августа 2019 года, сообщил на брифинге в Москве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы много говорили с американскими коллегами на разных этапах обсуждения тематики ДРСМД, когда еще, на наш взгляд, существовала возможность на разумной основе выйти на договоренность, которая бы позволила этот договор сохранить", — сказал он.
"Однако принципиальный выбор США в пользу слома договора перевесил любые иные соображения, поэтому второго августа текущего года договор, видимо, прекратит свое существование", — указал Рябков.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", он будет расторгнут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Он отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Последние новости
Умерла Элина Быстрицкая На Украине нашли способ "отомстить" России за паспорта на Донбассе Гордон назвал способ вернуть Крым Украине
Комментарии
Политика , Армия , Конфликты , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина в предвкушении: ЦИК объявит итоги выборов49
Американское правосудие: Бутиной вынесли приговор64
Ракеты в опасности? Горит оборонный завод России360
Санкционный план: Киев готовит новый «удар» по России75
Теракт продолжается? Новые взрывы на Шри-Ланке3
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Молодые львы развязали кровавую битву со старым
Происшествия В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение