В МИД назвали возможную дату прекращения действия ДРСМД

Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), видимо, прекратит свое существование 2 августа 2019 года, сообщил на брифинге в Москве замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы много говорили с американскими коллегами на разных этапах обсуждения тематики ДРСМД, когда еще, на наш взгляд, существовала возможность на разумной основе выйти на договоренность, которая бы позволила этот договор сохранить", — сказал он.

"Однако принципиальный выбор США в пользу слома договора перевесил любые иные соображения, поэтому второго августа текущего года договор, видимо, прекратит свое существование", — указал Рябков.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", он будет расторгнут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Он отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.