Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям ряда районов юго-восточных регионов Украины получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", — говорится в указе.

Отмечается, что это решение принято "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина" и исходя из общепризнанных принципов и норм международного права.

В документе подчеркивается, что жители упомянутых районов Украины могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ в уполномоченные территориальные органы Министерства внутренних дел РФ, перечень которых должно определить МВД.

Вместе с заявлениями они должны предоставить ряд документов и их копии, в том числе документ, удостоверяющий личность, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины, документ о перемене фамилии, имени и (или) отчества, документ о наличии гражданства иностранного государства, документ о заключении (расторжении) брака, а также свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство РФ.

Эти заявления должны быть рассмотрены в срок не более трех месяцев.

"Лица, подавшие заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с настоящим указом, приобретают гражданство Российской Федерации со дня принятия в установленном порядке решения о приеме в гражданство Российской Федерации", — отмечается в документе.

МВД РФ, МИД России, ФСБ РФ, Росгвардии и главам регионов, где будут расположены принимающие заявления о приеме в гражданство подразделения МВД, поручено принять меры, направленные на реализацию указа, а также обеспечить условия для принесения присяги гражданина РФ заявителями.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Упрощенное предоставление гражданства

29 марта 2019 года в РФ вступил в силу закон, предоставивший президенту РФ полномочия своим указом в гуманитарных целях определять категории иностранных граждан, которые могут претендовать на получение гражданства России по упрощенной схеме. Закон также устанавливает порядок подачи соответствующих заявлений иностранцами и перечень необходимых документов.

Кроме того, закон расширяет возможности участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей по упрощенному приобретению российского гражданства. В частности, за ними закрепляется право обратиться с заявлением не только по месту жительства в регионе, выбранном для проживания в соответствии с госпрограммой, но и по месту пребывания на территории указанного субъекта РФ.

Согласно закону о гражданстве, упрощенный порядок его получения не предполагает требований о наличии вида на жительство и непрерывного проживания в РФ в течение пяти лет, как это предусмотрено общим порядком. В ряде случаев соблюдение обязательства о сроке проживания в России или вовсе не требуется, или составляет от одного года до трех лет. Срок рассмотрения документов в этом случае также сокращен и не превышает шесть месяцев. Для граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии он составляет до трех месяцев.