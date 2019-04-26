Россия не будет размещать ракеты средней дальности наземного базирования, пока это не сделают США, уже запустившие процедуру выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Президент Российской Федерации заявил, что Российская Федерация, приступая к научно-исследовательским работам по соответствующим системам средней дальности в порядке ответа на аналогичные шаги со стороны США, заявляет о намерении не размещать такие системы, если и когда они появятся, до тех пор, пока аналогичные системы или системы иные средней дальности наземного базирования, то есть то, что запрещено нынешним договором, появятся у США независимо от региона, о котором идет речь", — сказал он на брифинге.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Госсекретарь Майк Помпео заявлял, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", он будет расторгнут. Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Он отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную гонку вооружений. Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал российских министров впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.