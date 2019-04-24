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Москалькова надеется на рост уровня гарантий прав человека на Украине при Зеленском 

Rambler News Service + ещё 1 24 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила надежду, что политика избранного президента Украины Владимира Зеленского гарантирует соблюдение прав и свобод человека в стране.
«Поскольку (действующий президент Украины Петр) Порошенко проиграл на выборах именно как гарант прав и свобод человека и гражданина, и именно эти ошибки были Зеленским осуждены и поставлены в упрек его политической деятельности, то хочется надеяться, что его политика будет другой, более демократичной, прогрессивной и поможет поднять уровень гарантий прав человека в Украине на новый уровень», —заявила Москалькова журналистам.
23 апреля ЦИК Украины закончил подсчет протоколов после второго тура президентских выборов. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей (более 13,5 млн человек), действующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов (более 4,5 млн человек).
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Татьяна Москалькова , Центризбирком России
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