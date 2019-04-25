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В ЦИК презентовали российский комплекс для электронного голосования 

Российская Газета + ещё 8 25 апреля 2019
Как будет проходить электронное голосование, журналистам рассказали и показали сегодня в Центризбиркоме.
Список для электронного голосования на данном участке будет формироваться по аналогии с системой "Мобильный избиратель". Для того, чтобы попасть в список, достаточно подать заявление на портале государственных и муниципальных услуг, рассказал журналистам начальник управления аппарата ЦИК РФ Алексей Нестеров. Избиратель будет исключен из списков по месту жительства и внесен в список на цифровом участке в Москве.
Проголосовать можно будет как по электронному бюллетеню, так и по бумажному. Для обоих вариантов продуманы меры защиты тайны голосования.
После окончании голосования избирательная комиссия получит распечатку с итогами по всем кандидатам, за которых голосовали на данном участке.
Потом данные будут перенесены на компьютер, обработаны и переданы на сайт ЦИК. Итоги голосования на защищенном носителе передаются в территориальную избирательную комиссию, которая вводит их в систему ГАС "Выборы".
Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова, при голосовании будет использоваться техника российского производства.
"Мы сейчас работаем с целым рядом разных производителей, и у них уже пошла настоящая конкуренция, — сообщила она. — Через некоторое время мы представим линейку аналогичных приборов, но разных, и будем из них выбирать".
Напомним, в этом году выборы губернаторов запланированы в 16 регионах России. Жители этих субъектов Федерации, находящиеся в Москве в Единый день голосования 8 сентября, смогут проголосовать за кандидатов на цифровых участках.
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Политика , Видео , Алексей Нестеров , Элла Памфилова , Центризбирком России , Москва
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