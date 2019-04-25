В ЦИК презентовали российский комплекс для электронного голосования

Как будет проходить электронное голосование, журналистам рассказали и показали сегодня в Центризбиркоме

Список для электронного голосования на данном участке будет формироваться по аналогии с системой "Мобильный избиратель". Для того, чтобы попасть в список, достаточно подать заявление на портале государственных и муниципальных услуг, рассказал журналистам начальник управления аппарата ЦИК РФ Алексей Нестеров . Избиратель будет исключен из списков по месту жительства и внесен в список на цифровом участке в Москве

Проголосовать можно будет как по электронному бюллетеню, так и по бумажному. Для обоих вариантов продуманы меры защиты тайны голосования.

После окончании голосования избирательная комиссия получит распечатку с итогами по всем кандидатам, за которых голосовали на данном участке.

Потом данные будут перенесены на компьютер, обработаны и переданы на сайт ЦИК. Итоги голосования на защищенном носителе передаются в территориальную избирательную комиссию, которая вводит их в систему ГАС "Выборы".

Как пояснила глава ЦИК Элла Памфилова , при голосовании будет использоваться техника российского производства.

"Мы сейчас работаем с целым рядом разных производителей, и у них уже пошла настоящая конкуренция, — сообщила она. — Через некоторое время мы представим линейку аналогичных приборов, но разных, и будем из них выбирать".

Напомним, в этом году выборы губернаторов запланированы в 16 регионах России. Жители этих субъектов Федерации, находящиеся в Москве в Единый день голосования 8 сентября, смогут проголосовать за кандидатов на цифровых участках.