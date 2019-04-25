Зеленский проверит закон об украинском языке на соответствие конституции

"После моего вступления на пост президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать согласно конституционным полномочиям президента Украины и в интересах граждан", — написал политик на своей странице в Facebook.