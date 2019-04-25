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Зеленский проверит закон об украинском языке на соответствие конституции 

Российская Газета + ещё 42 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал сразу после вступления в должность проверить принятый Верховной радой закон о государственном языке на предмет соответствия конституции, а также интересам граждан страны.
"После моего вступления на пост президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать согласно конституционным полномочиям президента Украины и в интересах граждан", — написал политик на своей странице в Facebook.
Накануне за инициативу проголосовали 278 украинских парламентариев. Из документа следует, что граждане страны должны использовать государственный язык практически во всех сферах жизни. Он должен стать обязательным для органов власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать законопроект, как только он к нему поступит.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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